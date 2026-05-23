Arda Güler'den yıldız futbolcuya veda paylaşımı

23.05.2026 09:51:00
Güncellenme:
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, takımdan ayrılan David Alaba için veda mesajı paylaştı.
Real Madrid'de Dani Carvajal'in ardından David Alaba da takımdan ayrıldı. Sözleşmesi gelecek ay bitecek Alaba'nın Real Madrid'e veda ettiği duyuruldu. Milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşı Alaba'ya ilk veda isimlerden oldu. Deneyimli futbolcu ise kendisine veda eden Arda Güler'e “Kardeşim” yanıtını verdi.

Arda Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"David Abi, Her zaman bu kadar kolay konuşabileceğim biri olduğun, tavsiyelerin ve ilk günden itibaren beni hoş karşılayıp evimde hissettirdiğin için teşekkür ederim.

“O ANLARI HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIM”

Antrenman sonrası atış yarışmalarımız, frikik düellolarımız, aramızdaki tüm küçük bahisler ve tabii ki Türkiye tatilleri. O anları her zaman hatırlayacağım.

Senin gibi tüm zamanların en büyük oyuncularından biriyle sahayı paylaşmak bir ayrıcalıktı. Gelecek için sana ve güzel ailene her şeyin en iyisini diliyorum abi."

ALABA'NIN REAL MADRID KARİYERİ

Bayern Münih'le sözleşmesi sona erdikten sonra 2021'de bonservis bedeli olmadan Real Madrid'e imza atan Alaba, İspanyol ekibinde 131 maçta forma giyerken 5 gol ve 9 asist kaydetti.

LaLiga'da kabus gibi bir sezon geçiren, takım için disiplin konusunda büyük sıkıntılar yaşayan Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun geleceği iddia edildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli yıldız Arda Güler'in ayın futbolcusu seçildiğini açıkladı.