Arda Güler'in yeni teknik direktörü belli oluyor

LaLiga'nın 35. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona'ya 2-0 yenilerek şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Real Madrid, çalkantılı bir sezonu geride bırakıyor. Sezona teknik direktör Xabi Alonso ile başlayan ancak ocak ayında İspanyol çalıştırıcı ile yollarını ayıran Real Madrid son 4 ayda Alvaro Arbeloa'ya emanet edildi.

Genç teknik adamla çıktığı 25 maçta 15 galibiyet alabilen başkent kulübü, LaLiga şampiyonluğunu Barça'ya kaptırmasının yanı sıra Devler Ligi'ne çeyrek finalde, Kral Kupası'na ise son 16 turunda veda etti.

Arbeloa yönetiminde saha içinde olduğu kadar takım içi disiplin konusunda da sıkıntılı bir dönem geçiren İspanyol kulübü, Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga etmesiyle sarsıldı.

HEDEF JOSE MOURINHO

Kötü geçen sezonu atlatıp bir an önce yeniden ayağa kalkmak isteyen Real'de ilk hedef yeni sezona yeni bir teknik direktörle girmek olacak. Kulüpteki krizi yönetebilecek bir isim arayışında olan yönetimin, Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

AS gazetesinde yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 2010-2013 yılları arasında İspanyol kulübünü çalıştıran Mourinho'ya yeniden dizginleri vermek niyetinde.

Haberde, Portekizli teknik adamın kabul etmesi halinde teknik direktörlük görevine getirileceği belirtilirken, Mourinho'nun takımdaki her oyuncu hakkında bir raporunun olduğu da ileri sürüldü.

KADRODA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YAŞANMAYACAK

Öte yandan Real Madrid'in mevcut kadrosunda büyük değişiklikler yaşanmayacağı ve deneyimli hocanın da bunun bilincinde olduğu belirtildi. Haber detayında, yönetimin savunma hattına 3-4 transfer yapmayı planladığı ve Xabi Alonso ile Arbeloa döneminde performansı düşen birçok oyuncunun, yedek kulübesinden gerekli desteği almaları halinde eski seviyelerine dönebileceklerini düşündüğü ifade edildi.