Arda Güler, Fenerbahçe ile sözleşme uzattı
Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattığını TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler ile olan sözleşmesini uzattı. Kulübün, TFF'ye yaptığı bildiride genç yıldızın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.
SERBEST KALMA MADDESİ
Sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro'ya" serbest kalır maddesi bulunan genç yıldız ile Avrupa'nın birçok dev kulübü ilgileniyordu. Özellikle Barcelona, PSG, Napoli, Borussia Dortmund ve Leipzig'in ilgilendiği Arda Güler'in yeni sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesinin yer alıp almadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
18 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 6 gol 5 asist kaydetti.
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