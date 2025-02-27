Arda Güler formasına kavuştu: Real Madrid deplasmanda avantajı kaptı!
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid deplasmanda Imanol Alguacil'in yönetimindeki Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.
Reale Arena'da oynanan maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Endrick kaydetti.
ARDA GÜLER FORMA GİYDİ
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 84. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.
Yarı finalin rövanş maçı 1 Nisan'da Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak ve turunu galibi finale yükselecek.
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