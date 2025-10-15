Arda Güler Fransız basınına konuştu: 'UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadım'

Milli takım kampı sırasında Fransa merkezli L’Équipe’e özel bir röportaj veren Arda Güler, hem Real Madrid’deki yükselişini hem de Xabi Alonso yönetimindeki yeni dönemini anlattı.

Genç yıldız, Kylian Mbappé ile olan uyumuna da değinirken, futbol anlayışı ve karakteri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Arda Güler'in açıklamaları şu şekilde:

“Etrafımdaki gürültüyü asla baskı olarak görmedim. Bu durum benim işimi zorlaştırmaz, aksine motive eder. Sorumluluklarım var ama bunlar beni daha ileriye taşır. Sanki buna ihtiyacım var gibi hissediyorum.”

"BENİ FAZLA UYSAL SANIYORLAR"

“Bazıları çok sakin olduğum için beni fazla uysal sanıyor ama ben de çok hırslıyım. Önemli olan bir başkası gibi olmaya çalışmamak.”

“Bir denge bulmak çok önemli. Hem iddialı olmalısın hem de saygılı. Mesela Luka Modric frikik atmak istiyorsa, hiçbir şey demeden o topu bırakmalısın.”

"BURADA OYNAYACAK KALİTEMİN FARKINA VARDIM"

“Dünyanın en büyük kulübüne geldiğimi biliyordum ama ilk antrenmandan itibaren burada oynayacak kalitemin farkına vardım. Juni Calafat bana transfer öncesi açıkça ‘Modric ve Kroos sonrası dönemin bir parçası olacaksın’ dedi. İlk yıl zor geçecekti, bunu da biliyordum.”

“Carlo, tarihin en büyük teknik direktörlerinden biri. Benim dünyanın en iyi orta sahalarından biri olacağımı basına söylemişti. Oynamadığım dönemlerde zordu ama bu sabır beni güçlendirdi.”

"BEN ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANMADIM"

"Xabi Alonso bana ‘Sen içgüdüsel bir oyuncusun, sahada bir savaşçısın’ dedi. Onun futbolunda rakip yarı alanda bire bir mücadele çok önemli. Agresif bir karakter istiyor. Ben de ona tamamen güveniyorum. Eğer bir gün bana kaleci ol derse, eldiven alırım.”

"2023/24 Şampiyonlar Ligi mi? Ben hiç kazanmadım. O benim değildi. Yeni bir tanesini almamız gerekiyor."

"SADECE BİR BAKIŞ YETİYOR"

“Mbappé’nin yetenekleriyle benim özelliklerim birbirini tamamlıyor. Birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bazen maçtan önce konuşuyoruz: ‘Bugün şöyle deneyelim’ diyoruz. Ama bazen sadece bir bakış yetiyor. Ona istediği yerde oynaması için özgürlük tanımak lazım. Eğer orta sahaya geliyor ve top alıyorsa, bu boşuna değil; oyunu çok iyi okuyor. O zaman ben onun yerini dolduruyorum.”

MESUT ÖZİL BENZETMESİ

“Bu kıyaslama hoşuma gidiyor, gurur verici ama büyük başarıları her zaman takım kazanır, iki oyuncu değil.”