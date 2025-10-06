Real Madrid'de kayıp aranıyor: Endrick!

Büyük umutlarla Real Madrid'e katılan Brezilyalı genç yıldız Endrick, İspanyol devindeki ilk döneminde beklediği şansı bulamadı. Sezon başından bu yana henüz sahaya çıkma fırsatı bulamayan 18 yaşındaki forvetin bu durumu, futbol kamuoyunda merak uyandırıyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, geniş kadro rotasyonunu sık sık kullanmasına rağmen, şu ana kadar Endrick'i forma şansı bulamayan tek isim olarak kadro dışında bıraktı.

Real Madrid'in gelecek için en önemli yatırımlarından biri olarak görülen Endrick, Brezilya'da Palmeiras formasıyla gösterdiği etkileyici performans sonrası Avrupa'ya adım atmıştı.