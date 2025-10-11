Real Madrid'in yıldızından Arda Güler isteği: Xabi Alonso'ya iletti!

Arda Güler, Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte adeta yeniden doğdu. Milli futbolcu performansıyla manşetlerden düşmezken, İspanyol çalıştırıcının kendisine güvenini boşa çıkarmadığı için takımın da vazgeçilmezlerinden oldu.

Sezon başında Bellingham'ın sakatlığı nedeniyle merkezde forma giyen Arda Güler, İngiliz futbolcunun sakatlığını atlatması sonrası zaman zaman sağ tarafta da oynamaya başladı. Xabi Alonso'nun Bellingham ve Arda Güler'i aynı anda merkeze kaydırdığı senaryolarda maçların içinde yaşanıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Alonso'nun saha içinde güvendiği bir başka isim olan Aurelien Tchouameni'nin orta sahadaki tercihi Arda Güler. Fransız futbolcunun Arda Güler'in merkezde oynadığında takıma dinamizm ve yaratıcılık kattığını düşündüğünü Xabi Alonso ile paylaştığı iddia edildi.

Alonso'nun gelecek maçlarda Arda Güler ve Bellingham'ı aynı anda ilk 11'de nasıl kullanacağı merakla bekleniyor. İspanyol teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Bellingham ve Arda Güler'den aynı anda faydalanabileceğini ifade etmişti.