Arda Güler gollerine devam ediyor: Villarreal ağlarına 2 gol birden!
Arda Güler, Villarreal karşısında fileleri 2 kez havalandırdı ve ligde oynadığı son 8 maçta 6. kez golünü attı.
Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Villarreal deplasmanında iki kez daha fileleri havalandırdı.
Ligin başlarında sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, Villarreal karşısında bir kez daha ilk 11'de şans buldu ve 14. dakikada takımını öne geçirdi. Arda, 45. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü de attı.
Arda Güler, La Liga'da oynadığı son 8 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiş oldu.
? Arda Güler gollerine devam ediyor!pic.twitter.com/oHsQY7m6A8— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) May 19, 2024
Arda Güler'den enfes bir gol daha!pic.twitter.com/Usu5FiNlOs— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) May 19, 2024
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