Arda Güler: 'İnşallah şampiyon olacağız'

Yayınlanma: 22.04.2023 - 17:11

Güncelleme: 22.04.2023 - 17:11

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, kulüp televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Güler'in açıklamaları...

Benim için böyle bir ortamda bulunmak çok önemli. Çok gencim. Her hafta maç maç bakıp 2 kulvarda da hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Her maçımızı kazanırsak iki kupayı da alırız, rakiplerimiz puan kaybedecek.

Son dakika golleri bizi çok mutlu ediyor ama buna alışmamalıyız. Taraftarlarımız biraz rahat maç izlemeli. Ancak bu bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Son ana kadar devam edeceğiz ve inşallah şampiyon olacağız.

"KARŞILIK VERMEK İSTİYORUM"

Benim gibi genç oyuncular için taraftarların desteği çok önemli. Taraflı tarafsız çok seviliyorum. Ben de onların sevgisine karşılık vermek istiyorum.

Bütün takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Benim ilk senem ve herkes bana çok yardımcı oluyor. Hepsiyle ağabey, arkadaş, kardeş ilişkim var. 'Karakterin çok düzgün, çok çalışmaya devam et' diyorlar genelde. Ben de böyle devam etmek istiyorum.

Şu an yaptıklarım benim küçüklük hayallerimdi. O yüzden şu anda bir baskı hissetmiyorum ve keyif almaya çalışıyorum. Herkesin çok şey beklediğini biliyorum ve en başta ben de korkuyordum baskı hissedebileceğime dair ama sahaya çıktığımda her şeyi unutuyorum. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum, özellikle iç sahada.

"OYNADIKÇA ATACAĞIM"

İdmanlardan sonra topla çalışmalar yapıyorum. Bu ara çok kaçırdım. Oynadıkça atacağım inşallah, inanıyorum. Küçüklükten beri Alex ve Mesut Özil'i çok izledim. Şu anda da Odegaard ve De Bruyne'yi izlemeyi seviyorum. Futbolu izlemeyi ve konuşmayı da çok seviyorum. Sürekli yenilik oluyor ve bizim de bu yenilikleri takip etmemiz gerekiyor.

Üzerimde baskı hissetmiyorum. Futbol oynuyoruz, bu bizim işimiz ve en mutlu olduğumuz şey. Keyif almamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Beşiktaş maçı bizim için zordu ve üzücü oldu. O maçtan sonra büyük takım gibi reaksiyon vermeliydik ve son maçlarda bunu gösterdik. Takım içinde inanç yüksek.

Başakşehir maçı sonrası soyunma odası çok eğlenceliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti ve son dakika gelen gol ile çok büyük bir sevinç yaşadık. Attığım goller arasında da en çok Dinamo Kiev attığım golü çok beğeniyorum. Gruptan lider çıkmamız için anlamlı bir goldü.

Taraftarlarımız bize sonuna kadar inanmaya devam etsinler. Onların desteği ile daha iyi bir takım oluyoruz. Başakşehir maçındaki golde herkes koşmaya başladı. Pedro en alttan nasıl çıkabildi bilmiyorum. (Gülerek)"