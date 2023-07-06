Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:22

Güncelleme: 06.07.2023 - 16:22

Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna kattığını duyurdu. Peki, Arda Güler kimdir, nereli, kaç yaşında? Arda Güler hangi takımlarda futbol oynadı? Arda Güler'in bonservisi ne kadar? İşte, Arda Güler hakkında merak edilenler...

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 Ankara, Altındağ'da doğdu. Babası Ümit Güler, annesi Serap Güler'dir. 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve "ikibuçukluk" lakabını aldı. Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün genç takımında oynamaya başladı.

2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin birçok altyapı kategorilerinde forma giydi. 20 Şubat 2019 tarihinde 150.000 TL (28.000 Euro) karşılığında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, Medipol Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skorla ligi üçüncü olarak tamamladı. Arda Güler turnuvada play-off gol kralı unvanına erişti.

Arda, Fenerbahçe forması altında ilk maçına 19 Ağustos 2021 tarihinde daha 16 yaş 174 günlükken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı. Bu maçtan 3 gün sonra Vitor Pereira, 22 Ağustos 2021 tarihinde Antalyaspor maçında Arda'ya forma şansı verdi. 16 yaş 177 günlükken ilk lig maçına çıkan Arda, Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha Zajc'a yaptı ve Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.

8 Ağustos 2022 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından yapılan törende 10 numaralı formayı aldı.

Güler, Fenerbahçe takımıyla 2022-23 sezonunda Türkiye Kupasında şampiyon oldu. 12 Haziran 2023'te 61.kez düzenlenen kupa finalinde Başakşehir'i Gürsel Aksel Stadyumunda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe tarihinin 7. kupa şampiyonluğunu kazandı. Arda bu maçta 1 asistle karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi ve ödülünü aldı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. Arda Güler, 6 Temmuz'da Real Madrid'e transfer oldu.

FENERBAHÇE ARDA GÜLER'DEN NE KADAR KAZANDI?

Fenerbahçe, ise Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in anlaşma detaylarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

ARDA GÜLER'İN BONSERVİSİ NE KADAR?

Arda Güler'in bonservisi 20.000.000 Euro + 10.000.000 Euro olarak belirlendi.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2014-2019 Gençlerbirliği

2019-2021 Fenerbahçe

2021- Fenerbahçe



