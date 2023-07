Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:10

Güncelleme: 06.07.2023 - 13:10

Bir süredir depresyonda olduğu bilinen Hong Kong doğumlu şarkıcı CoCo Lee, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılmıştı. 48 yaşındaki Coco Lee'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Peki, Coco Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? Coco Lee hangi dizi ve filmlerde oynadı? Coco Lee neden öldü? İşte, Coco Lee hakkında merak edilenler...

COCO LEE NEDEN ÖLDÜ?

Facebook hesabından paylaşım yaparak geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunan ünlü müzisyenin ölüm haberini duyuran kardeşi, Lee'nin komada olduğunu ve dün de hayatını kaybettiğini açıkladı. Paylaşımda "CoCo profesyonel yardım alsa da ve depresyonla mücadelesinde elinden geleni yapsa da maalesef içindeki şeytan onun iyi yanını aldı" denildi.

COCO LEE KİMDİR?

Lee, 17 Ocak 1975'de Britanya Hong Kongu'nda doğdu. Kaliforniya Üniversitesi, Irvine'den mezun oldu. 1993'te başladığı müzik ve oyunculuk kariyerini 2023 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü. Yaşamının büyük bölümü Hong Kong, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçti. Seslendirdiği; "Do You Want My Love" ve "A Love Before Time" adlı parçalarıyla tanındı. Ayrıca; Runaway Bride (1999), Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), Rush Hour 2 (2001) ve Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016) gibi yapımlarda rol aldı.

Lee, 27 Ekim 2011'de "Li & Fung" firmasının Yahudi asıllı Kanadalı CEO'su Bruce Rockowitz ile evlenmiş beraberliğini 2023'te kendi yaşamına son verene kadar sürdürmüştür.

Lee'nin 2 Temmuz 2023'te intihar girişiminde bulunduğu Hong Kong'da kaldırıldığı bir hastanede 48 yaşında öldüğü kız kardeşi tarafından 5 Temmuz 2023'te teyit edilmiştir.

COCO LEE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1999: Runaway Bride

2000: Crouching Tiger, Hidden Dragon

2001: Rush Hour 2

2004: Bamboo Shoot

2016: Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny

COCO LEE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2012: Bloomberg Asia Stars

2014: Tycoon Talk

COCO LEE ALBÜMLERİ

1994: Love From Now On

1994: Promise Me

1995: Brave Enough To Love (Kapak-Albüm)

1995: Woman In Love

1995: You are in my heart concert (Canlı)

1996: Beloved Collection (Toplama)

1997: Dance with the wind (Remix)

1996: CoCo

1996: CoCo's Party (Kapak-Albüm)

1997: Sincere

1997: CoCo

1998: DiDaDi

1998: Sunny Day

1999: Today Until Forever

1999: Just No Other Way

2000: The best of my love (best of)

2000: True Lover, You and Me

2001: Promise

2005: Exposed

2006: Just Want You

2008: 1994-2008 Best collection (best of)

2009: East to west

2012: Ultimate Coco

2013: Illuminate