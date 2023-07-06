Coco Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? Coco Lee hangi dizi ve filmlerde oynadı? Coco Lee neden öldü?
Bir süredir depresyonla mücadele eden ve geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee, 48 yaşında hayatını kaybetti. Coco Lee'nin kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve neden öldüğü merak ediliyor. Coco Lee'nin hangi dizi ve filmlerde rol aldığı araştırılıyor. Peki, Coco Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? Coco Lee hangi dizi ve filmlerde oynadı? Coco Lee neden öldü?
Bir süredir depresyonda olduğu bilinen Hong Kong doğumlu şarkıcı CoCo Lee, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılmıştı. 48 yaşındaki Coco Lee'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Peki, Coco Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? Coco Lee hangi dizi ve filmlerde oynadı? Coco Lee neden öldü? İşte, Coco Lee hakkında merak edilenler...
COCO LEE NEDEN ÖLDÜ?
Facebook hesabından paylaşım yaparak geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunan ünlü müzisyenin ölüm haberini duyuran kardeşi, Lee'nin komada olduğunu ve dün de hayatını kaybettiğini açıkladı. Paylaşımda "CoCo profesyonel yardım alsa da ve depresyonla mücadelesinde elinden geleni yapsa da maalesef içindeki şeytan onun iyi yanını aldı" denildi.
COCO LEE KİMDİR?
Lee, 17 Ocak 1975'de Britanya Hong Kongu'nda doğdu. Kaliforniya Üniversitesi, Irvine'den mezun oldu. 1993'te başladığı müzik ve oyunculuk kariyerini 2023 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü. Yaşamının büyük bölümü Hong Kong, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçti. Seslendirdiği; "Do You Want My Love" ve "A Love Before Time" adlı parçalarıyla tanındı. Ayrıca; Runaway Bride (1999), Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), Rush Hour 2 (2001) ve Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016) gibi yapımlarda rol aldı.
Lee, 27 Ekim 2011'de "Li & Fung" firmasının Yahudi asıllı Kanadalı CEO'su Bruce Rockowitz ile evlenmiş beraberliğini 2023'te kendi yaşamına son verene kadar sürdürmüştür.
Lee'nin 2 Temmuz 2023'te intihar girişiminde bulunduğu Hong Kong'da kaldırıldığı bir hastanede 48 yaşında öldüğü kız kardeşi tarafından 5 Temmuz 2023'te teyit edilmiştir.
COCO LEE HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1999: Runaway Bride
2000: Crouching Tiger, Hidden Dragon
2001: Rush Hour 2
2004: Bamboo Shoot
2016: Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny
COCO LEE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2012: Bloomberg Asia Stars
2014: Tycoon Talk
COCO LEE ALBÜMLERİ
1994: Love From Now On
1994: Promise Me
1995: Brave Enough To Love (Kapak-Albüm)
1995: Woman In Love
1995: You are in my heart concert (Canlı)
1996: Beloved Collection (Toplama)
1997: Dance with the wind (Remix)
1996: CoCo
1996: CoCo's Party (Kapak-Albüm)
1997: Sincere
1997: CoCo
1998: DiDaDi
1998: Sunny Day
1999: Today Until Forever
1999: Just No Other Way
2000: The best of my love (best of)
2000: True Lover, You and Me
2001: Promise
2005: Exposed
2006: Just Want You
2008: 1994-2008 Best collection (best of)
2009: East to west
2012: Ultimate Coco
2013: Illuminate
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