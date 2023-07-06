Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:33

Güncelleme: 06.07.2023 - 15:33

PSG, Marco Asensio ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Asensio ise yeni takımına katılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu büyük kulübün, PSG'nin bir parçası olmak bir ayrıcalık. Takım arkadaşlarıma katılmak ve büyük hedeflere ulaşmak için onlarla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Peki, Marco Asensio kimdir, nereli, kaç yaşında? Marco Asensio hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Marco Asensio hakkında merak edilenler...

MARCO ASENSİO KİMDİR?

Marco Asensio, 21 Ocak 1996 yılında İspanya'da dünyaya geldi. 2013-14 sezonuna dördüncü seviye lig Tercera División'da mücadele eden Mallorca B ile başladı. Burada 14 maçta 3 gol kaydetti. Sezon sonunda takımı bölge şampiyonluğu yaşayıp bir üst lige yükseldi. Aynı sezonun Ekim ayında A takıma yükseltilen futbolcu, La Liga 2'de mücadele eden Mallorca ile ilk maçına 27 Ekim 2013'te Recreativo karşısında çıktı. Şubat ayından itibaren ilk 11 oyuncusu olarak kullanılmaya başlayan Asensio, ilk golünü CD Teneriffa'yı 2-0 yendikleri maçta kaydeti. 2014-15 sezonuna asist ile başlayan futbolcu, Ekim ayında başarılı performansı nedeniyle ayın futbolcusu ödülünü kazandı.

Sezon devam ederken Madrid, Asensio ile ilgilenmeye başladı. 24 Kasım 2014'te prensip anlaşmasına varan Asensio ve Madrid, 5 Aralık'ta sözleşme imzaladı. 3.9 milyon euro karşılığında 6 yıllığına Madrid'e transfer olan Asensio'nun sezon sonuna kadar Mallorca'da kiralık kalmasına karar verildi. Sezonun ikinci yarısında da iyi performansını sürdüren futbolcu, sezonu 36 maçta altı gol, sekiz asist ile tamamladı.

2015-16 sezonu hazırlık kampını Real Madrid ile geçiren futbolcu, 20 Ağustos 2015'te Espanyol'a kiralandı. 19 Eylül 2015'te Real Sociedad maçı ile Espanyol kariyerine başlayan futbolcu, ilk La Liga maçına da çıkmış oldu. Bu maçta bir de asist yaptı. Takımının değişmez oyuncularından biri haline gelen Asensio, özellikle yaptığı asistlerle dikkat çekti. 34 lig maçında 13 asist yapan futbolcu, takımının en çok asist yapan futbolcusuydu. Bunun yanında dört tane de gol attı. Bu performansı ile La Liga ödüllerinde sezonun en iyi çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı.

2016-17 sezonunda Zinedine Zidane, Asensio'nun hazır olduğunu düşünerek takımda tuttu ve sezonun ilk maçı olan ve 9 Ağustos 2016'da oynanan UEFA Süper Kupa finalinde FC Sevilla karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Sol kanatta oynayan futbolcu, 21. dakikada uzun mesafeden attığı şutla golü bulup, maçı 1-0'a getirdi. Bu gol de kendisinin Madrid için attığı ilk gol oldu. 120 dakika sahada kalan futbolcu, Madrid'in uzatmalarda Sevilla'yı yenmesi ile kulüp seviyesinde ilk kupasını da kaldırdı. 21 Ağustos 2016'da Real Sociedad ile oynanan La Liga ilk hafta maçında da ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, 40. dakikada ağları havalandırmayı başardı. Asensio, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey'de oynadığı ilk maçlarda da golle buluşmayı başardı. Ligde oynadığı 23 maçta 3 gol atan futbolcu, sezon sonunda La Liga şampiyonluğu yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 3 gol kaydetti. Bu gollerden birini 3 Haziran 2017'de Juventus ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde attı. 89. dakikada Toni Kroos'un yerine oyuna alınan futbolcu, 90. dakikada 4-1 biten maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti. Maçın sonunda Madrid ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Asensio, ayrıca 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Madrid'in kazandığı bu turnuvada ise forma şansı bulamadı.

2017-18 sezonunda da Zidane'ın forma şansı verdiği isimlerden oldu. Sezon açılışı olan 2017 UEFA Süper Kupası maçında son 16 dakika forma şansı buldu. Madrid, Manchester United'ı 2-1 yenerek kupayı kazandı. Bu kupa Asensio'nun da ikinci UEFA Süper Kupası oldu. 13 Ağustos 2017'de ise deplasmanda oynanan İspanya Süper Kupası ilk maçında 68. dakikada oyuna alınan futbolcu, 90. dakikada FC Barcelona'ya bir gol kaydetti. Rövanşta ilk 11'de başlayan futbolcu, bu sefer de maçın ilk golünü kaydetti. İki maçı da kazanan Madrid, Süper Kupa'nın sahibi olurken, Asensio da bu kupayı kariyerinde ilk kez kaldırdı.

MARCO ASENSİO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2013-2014 Mallorca B

2013-2014 Mallorca

2014-2023 Real Madrid

2014-2015 Mallorca (kiralık)

2015-2016 Espanyol (kiralık)

2023- Paris Saint-Germain

MARCO ASENSİO MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2012 İspanya U-16

2014-2015 İspanya U-19

2015-2017 İspanya U-21

2021 İspanya U-23

2016- İspanya