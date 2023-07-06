Yayınlanma: 06.07.2023 - 12:44

Güncelleme: 06.07.2023 - 12:44

Sebastian Szymanski'nin hangi takımlarda futbol oynadığı araştırılıyor. Fenerbahçe'nin transfer hedefinde yer alan Sebastian Szymanski'nin kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı? Sebastian Szymanski hangi mevkiide oynuyor? İşte, Sebastian Szymanski hakkında merak edilenler...

SEBASTİAN SZYMANSKİ KİMDİR?

Sebastian Szymanski 10 Mayıs 1999 tarihinde Biala Podlaska şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyunda ve 24 yaşında olan yıldız futbolcu Polonya uyrukludur. Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord, formasıyla 40 maçta görev aldı. 10 gol 8 performans sergileyen yıldız oyuncu şampiyonlukta önemli bir katkı sağladı.

Orta saha mevkiinde oynayan Szymanski, sol ayağını kullanmaktadır. Piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro olan oyuncunun 30 Haziran 2023’te Feyenoord ile olan sözleşmesi sona erdi.

SEBASTİAN SZYMANSKİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2005–2013 TOP 54 Biala Podlaska

2013–2015 Legia Warszawa

2015–2017 Legia Warsaw II

2016–2019 Legia Warszawa

2019– Dinamo Moskva

SEBASTİAN SZYMANSKİ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2014–2015 Polonya U-16

2015–2016 Polonya U-17

2016 Polonya U-18

2016–2017 Polonya U-19

2017–2019 Polonya U-21

2019– Polonya