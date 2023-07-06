Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?
Fenerbahçe, Arda Güler'in yokluğunu Sebastian Szymanski ile doldurmaya çalışıyor. Sebastian Szymanski'nin kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?
Sebastian Szymanski'nin hangi takımlarda futbol oynadığı araştırılıyor. Fenerbahçe'nin transfer hedefinde yer alan Sebastian Szymanski'nin kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı? Sebastian Szymanski hangi mevkiide oynuyor? İşte, Sebastian Szymanski hakkında merak edilenler...
SEBASTİAN SZYMANSKİ KİMDİR?
Sebastian Szymanski 10 Mayıs 1999 tarihinde Biala Podlaska şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyunda ve 24 yaşında olan yıldız futbolcu Polonya uyrukludur. Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord, formasıyla 40 maçta görev aldı. 10 gol 8 performans sergileyen yıldız oyuncu şampiyonlukta önemli bir katkı sağladı.
Orta saha mevkiinde oynayan Szymanski, sol ayağını kullanmaktadır. Piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro olan oyuncunun 30 Haziran 2023’te Feyenoord ile olan sözleşmesi sona erdi.
SEBASTİAN SZYMANSKİ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2005–2013 TOP 54 Biala Podlaska
2013–2015 Legia Warszawa
2015–2017 Legia Warsaw II
2016–2019 Legia Warszawa
2019– Dinamo Moskva
SEBASTİAN SZYMANSKİ MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2014–2015 Polonya U-16
2015–2016 Polonya U-17
2016 Polonya U-18
2016–2017 Polonya U-19
2017–2019 Polonya U-21
2019– Polonya
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedeviye esir düştün Türkiye
- Yargıtay 'tahliye edilmeli' dedi
- Maaşlarda adaletsizlik
- Emekliye refah payı olacak mı?
- 'Bu nasıl bir aldatmaca!'
- 'Sağlık hizmetleri aksayacak'
- Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı!
- İşte en beğenilen siyasetçiler...
- Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
- Ölü balinanın bağırsağından bir servet çıktı!