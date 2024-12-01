Arda Güler oynadı: Real Madrid zirveye bir adım daha yaklaştı!
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Getafe'yi 2-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Jude Bellingham ve 38. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
ARDA GÜLER FORMA GİYDİ
Real Madridli Arda Güler, 46. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Getafeli Bertuğ Yıldırım, sarı kart cezası nedeniyle forma giymedi.
Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Real Madrid, puanını 33 yaptı ve Barcelona ile aradaki farkı 1'e indirdi. Getafe ise son 4 haftada 3. kez kaybederek 13 puanda kaldı.
Real Madrid, gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Getafe ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.
Etiketler: #arda güler #real madrid #GETAFE #Bertuğ Yıldırım
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