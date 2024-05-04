Arda Güler oynadı, Real şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

LaLiga'nın 34. haftasında Real Madrid evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Arda Güler maça damgasını vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 20:13
Arda Güler oynadı, Real şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
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LaLiga'nın 34. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid evinde Mauricio Pellegrino'nun yönetimindeki Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid'in gollerini 51. dakikada Brahim Diaz, 68. dakikada Jude Bellingham ve 90+3'te Joselu kaydetti.

ARDA GÜLER NE YAPTI?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Arda Güler'in maç içindeki hareketleri Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırırken, milli oyuncu oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koptu.

Arda Güler'in istatistikleri;

-65 dakika

-54 topla buluşma

-29/31 pas isabet

-3/6 çalım

-0/2 şut isabet

-1/6 orta isabeti

-3 rakip ceza sahasında topla buluşma 


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