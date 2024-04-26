Arda Güler, Real Madrid forması ile 11'de çıktı ve golünü attı!
Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkan Arda Güler, Real Sociedad ağlarını 29. dakikada havalandırdı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Real Sociedad maçıyla birlikte ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başladı.
Genç yıldız, La Liga'da 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandırdı. Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında takımını öne geçirdi.
İşte Arda Güler'in golü:
Harikasın çocuk! Arda Güler 11 çıktı golünü attı... https://t.co/7dfxnAv5FX— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) April 26, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayyum rektörün paylaşımına tepki
- Milletvekili sayısı artacak
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- Kadınları 'çarşaf'a çağırdılar
- Metin Külünk'ten, Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı
- Altın fiyatları güne nasıl başladı?
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu
- Mersin’de hasat başladı: 150 bin ton rekolte bekleniyor!
- Perinçek’in danışmanı Adanur tutuklandı
- Nihal Candan için yeni karar