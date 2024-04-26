Arda Güler, Real Madrid forması ile 11'de çıktı ve golünü attı!

Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkan Arda Güler, Real Sociedad ağlarını 29. dakikada havalandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 22:57
Arda Güler, Real Madrid forması ile 11'de çıktı ve golünü attı!
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, Real Sociedad maçıyla birlikte ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başladı.

Genç yıldız, La Liga'da 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandırdı. Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında takımını öne geçirdi.

İşte Arda Güler'in golü:


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