Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!

Arda Güler, Real Madrid'in Arandina ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 22:08
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlık sebebiyle oynayamayan Arda Güler, ilk maçına çıkıyor.

18 yaşındaki milli oyuncu, Real Madrid'in Arandina ile oynayacağı maça 11'de başlayacak.

Real Madrid-Arandina Kral Kupası maçı, Türkiye saatiyle 23.30'da başlayacak.



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