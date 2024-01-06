Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
Arda Güler, Real Madrid'in Arandina ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlık sebebiyle oynayamayan Arda Güler, ilk maçına çıkıyor.
18 yaşındaki milli oyuncu, Real Madrid'in Arandina ile oynayacağı maça 11'de başlayacak.
Real Madrid-Arandina Kral Kupası maçı, Türkiye saatiyle 23.30'da başlayacak.
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