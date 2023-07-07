Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı!
Rekor transfer ücreti ile Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in imza töreni gerçekleşti.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler , Real Madrid için 6 yıllık imzayı attı.
Valdebebas'ta Real Madrid'in Spor Şehri'nde başkan Florentino Peres ile sözleşme imzalayan Arda Güler, İspanyol ekibinde 24 numaralı forma ile mücadele edecek.
?? ¡Os presentamos a nuestro nuevo número 2??4??, #Madridistas!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 7, 2023
?? @10ardaguler#WelcomeArda pic.twitter.com/5LQUvEAHMG
Fenerbahçe’den, İspanyol devi Real Madrid’e 6 yıllığına transfer olan Arda Güler’in forma numarası belli oldu. 18 yaşındaki genç futbolcu, eflatun-beyazlılarda 24 numaralı formayı terletecek.
'HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ'
Real Madrid'in çiçeği burnunda transferi Arda Güler, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Güler, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur!" dedi.
?? @10ardaguler ??#WelcomeArda pic.twitter.com/7erUFtinY3— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 7, 2023
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in imza töreninde "Asla unutma ki Real Madrid'e bir kere gelenlerin kalbinde hep Real Madrid kalır. Milyonlarca Madridista, seni artık ailenin bir parçası olarak görüyor. Her zaman destekleneceksin. Bu sana çok büyük bir sorumluluk getirecek. Herkesin hedefindeki kişisin. Hayatın buna göre şekillenecek. Tüm çocuklar, seni izleyecekler. Evine hoş geldin. Real Madrid'e hoş geldin Arda." dedi.
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