Arda Güler sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'den 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:44
Arda Güler sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti.

La Liga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattı. Dün Madrid'e giden yıldız futbolcunun imza töreni öncesinde sağlık kontrolleri tamamlandı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in sağlık kontrollerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.


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