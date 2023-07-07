Arda Güler sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'den 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sağlık kontrolünden geçti.
?? @10ardaguler ??— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 7, 2023
? Reconocimiento médico
?? Hospital Universitario Sanitas La Moraleja@sanitas | #WelcomeArda pic.twitter.com/1FUpiLwlmu
La Liga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna kattı. Dün Madrid'e giden yıldız futbolcunun imza töreni öncesinde sağlık kontrolleri tamamlandı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in sağlık kontrollerinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.
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