Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'den kötü haber geldi. Milli yıldızın sağ bacak uyluk kasında kas zedelenmesi tespit edildi. Peki, Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler Dünya Kupası'nda oynayamayacak mı?

Arda Güler’in sağlık durumuna ilişkin Real Madrid cephesinden resmi açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede genç futbolcunun sağ arka adalesinde zedelenme tespit edildiği, detaylı kontroller sonucunda ise biseps femoris kasında kas yaralanması yaşadığı belirtildi.

LaLiga’da sezonun kritik bölümüne girilirken gelen sakatlık haberi, Arda Güler’in kalan karşılaşmalarda forma giymesini zorlaştırdı. Bitime kısa bir süre kala yaşanan bu kas yaralanması nedeniyle genç yıldızın sezonun geri kalanında sahaya çıkmasının düşük ihtimal olduğu ifade ediliyor.