Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'inde!

Milli yıldız Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11 futbolcusu arasında gösterildi.

UEFA'nın açıklamasına göre Real Madrid'in Bayern Münih'e konuk olduğu ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında kaydettiği 2 golle yıldızlaşan Arda Güler, haftanın 11'ine girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: Musso (Atletico Madrid)

Defans: Quaresma (Sporting), Upamecano (Bayern Münih), Marquinhos (PSG)

Orta Saha: Llorente (Atletico Madrid), Kimmich (Bayern Münih), Zubimendi (Arsenal), Arda Güler (Real Madrid)

Forvet: Olise (Bayern Münih), Torres (Barcelona), Dembele (PSG)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE REKOR KIRMIŞTI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de milli futbolcu, rövanş maçında iki kez topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın 35. saniyesinde yaklaşık 30 metreden rakip ağları havalandıran Arda Güler, 29. dakikada da serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Milli futbolcunun 35. saniyede attığı gol, Real Madrid'in tarihindeki en erken UEFA Şampiyonlar Ligi golü oldu. İspanyol ekibinde Gareth Bale, 2016 yılında Legia Varşova ağlarını 57. saniyede havalandırmıştı.

Arda Güler'in daha ilk dakika dolmadan attığı gol, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği en erken gol olarak da tarihe geçti.

Yıldız futbolcunun söz konusu golü, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde atılan en erken gol olma özelliği de taşıdı.