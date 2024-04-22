Arda Güler takım arkadaşlarıyla halay çekti!

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, El Clasico galibiyetinin ardından evinde mangal partisi düzenlendi. Arda, partiye katılan takım arkadaşları Valverde ve Brahim Diaz ile halay çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 19:53
Arda Güler takım arkadaşlarıyla halay çekti!
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Milli futbolcu Arda Güler, El Clasico zaferinin ardından evinde mangal partisi düzenledi.

Partide, Real Madrid'den takım arkadaşları Brahim Diaz ile Federico Valverde de yer aldı.

HALAY ÇEKTİLER

Arda Güler, takım arkadaşları Valverde ve Brahim Diaz'a halay çekmeyi öğrettiği anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

 

 


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