Arda Güler tarihi geçtiği anları anlattı... 'Bu golün hayalini kuruyordum'
A Milli Takım'ın Gürcistan ile karşılaştığı maçta harika bir gol kaydeden Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım'ın Gürcistan ile karşılaştığı maçta harika bir gol kaydeden Arda Güler, maçın ardından açıklamalar yaptı.
Arda Güler yaptığı açıklamada, "İnanılmaz hisler içindeyim. Çünkü, bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz sevgi var, ben de bunu karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Böyle gollerle umarım onları mutlu edebilirim." dedi.
Arda Güler, "Gol anında vuruyorum böyle. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun." ifadelerini kullandı.
Real Madrid ve Ancelotti'nin desteğine değinen genç oyuncu, "Ancelotti Hocamız bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı." diye konuştu.
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