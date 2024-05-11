Arda Güler yine boş geçmdi! Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!

La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 35. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Granada'yı 4-0 mağlup etti. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 21:26
Arda Güler yine boş geçmdi! Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!
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La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid 35. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Granada'yı konuk etti.

Estadio Nuevo Los Carmenes'te oynanan maçı Real Madrid 4-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Fran Garcia, 45+2. dakikada Arda Güler ve 49 ile 58. dakikalarda Brahim Diaz kaydetti.

LA LIGA'DA ÜÇÜNCÜ GOLÜ!

Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de görev verdiği milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga'da bu sezonki üçüncü golünü kaydetti. 

Öte yandan Arda Güler'in taraftarları coşturduğu maçta minik bir taraftarın "Arda, bana formanı hediye edebilir misin? Lütfen, çok sevinirim" pankartı dikkat çekti. 

Bu sonuçla birlikte üst üste 8. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 90'a yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Granada ise 21 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Real Madrid, Alaves'i ağırlayacak. Granada ise Rayo Vallecano'ya konuk olacak.


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