Arda Güler'in adı anılmıştı: İspanyol takımından Yunus Akgün hamlesi!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:55

Güncelleme: 31.12.2024 - 14:55

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası formayı alan ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Yunus Akgün, Avrupa ekiplerinin radarında olduğu iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Umar Sadiq'in ayrılma ihtimaline karşın arayışa geçen Real Sociedad'ın ara transfer döneminde Yunus Akgün için harekete geçecek. 24 yaşındaki futbolcunun, Real Sociedad'ın hücum hattı için önemli bir parça olabileceği aktarıldı.

ARDA GÜLER'İN DE ADI ANILMIŞTI

İspanyol basınında, Arda Güler için de önceki haftalarda Real Sociedad iddiaları çıkmıştı. Real Madrid'de fazla süre şansı bulamayan genç yıldızın, Real Sociedad'a kiralanarak tıpkı Odegaard gibi bir yıldıza dönüşebileceği belirtilmişti.

23 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta boy gösterdi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.