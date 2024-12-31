Arda Güler'in adı anılmıştı: İspanyol takımından Yunus Akgün hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün için İspanya'dan bir takımın harekete geçeceği iddia edildi.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası formayı alan ve takımın vazgeçilmezlerinden olan Yunus Akgün, Avrupa ekiplerinin radarında olduğu iddia edildi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Umar Sadiq'in ayrılma ihtimaline karşın arayışa geçen Real Sociedad'ın ara transfer döneminde Yunus Akgün için harekete geçecek. 24 yaşındaki futbolcunun, Real Sociedad'ın hücum hattı için önemli bir parça olabileceği aktarıldı.
ARDA GÜLER'İN DE ADI ANILMIŞTI
İspanyol basınında, Arda Güler için de önceki haftalarda Real Sociedad iddiaları çıkmıştı. Real Madrid'de fazla süre şansı bulamayan genç yıldızın, Real Sociedad'a kiralanarak tıpkı Odegaard gibi bir yıldıza dönüşebileceği belirtilmişti.
23 MAÇTA 16 GOLE KATKI
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta boy gösterdi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.
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