Arda Güler'den Karadağ açıklaması: 'Hakan ağabey olsaydı...'
UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karadağ'a 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Milli futbolcularımızdan Arda Güler, Karadağ'a 3-1 mağlup olduğumuz UEFA Uluslar B Ligi maçının ardından konuştu.
Arda Güler maç sonunda; "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz" dedi.
'HAKAN AĞABEY OLSAYDI...'
Genç yeteneğimiz, "Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız" iddiasında bulundu.
Arda, "Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Eksikliğini hissettik... Herkes elinden geleni yaptı. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Etiketler: #arda güler #a milli futbol takımı #Karadağ
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