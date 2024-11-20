Arda Güler'den Karadağ açıklaması: 'Hakan ağabey olsaydı...'

UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karadağ'a 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'den Karadağ açıklaması: 'Hakan ağabey olsaydı...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:58

Milli futbolcularımızdan Arda Güler, Karadağ'a 3-1 mağlup olduğumuz UEFA Uluslar B Ligi maçının ardından konuştu.

Arda Güler maç sonunda; "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz" dedi.

'HAKAN AĞABEY OLSAYDI...'

Genç yeteneğimiz, "Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız" iddiasında bulundu.

Arda, "Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Eksikliğini hissettik... Herkes elinden geleni yaptı. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


Etiketler: #arda güler #a milli futbol takımı #Karadağ

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