Arda Güler'den Karadağ açıklaması: 'Hakan ağabey olsaydı...'

Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:58

Güncelleme: 20.11.2024 - 09:58

Milli futbolcularımızdan Arda Güler, Karadağ'a 3-1 mağlup olduğumuz UEFA Uluslar B Ligi maçının ardından konuştu.

Arda Güler maç sonunda; "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz" dedi.

'HAKAN AĞABEY OLSAYDI...'

Genç yeteneğimiz, "Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız" iddiasında bulundu.

Arda, "Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Eksikliğini hissettik... Herkes elinden geleni yaptı. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.