Spor yazarları Karadağ - Türkiye maçını yorumladı: 'İçine Kuntz kaçmış'
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Spor yazarları mücadeleyi kaleme aldı.
A Milli Futbol Takımı, Karadağ deplasmanından 3-1'lik yenilgi alarak grubunda lider olma şansını kaçırdı. Spor yazarları, A Milli Takım'ın Karadağ karşısındaki mağlubiyetini değerlendirdi.
"İÇİNE KUNTZ KAÇMIŞ"
Uğur Meleke: "İlk devrede belki oyunu doğru okuyamadık, belki zemin ve hava koşulları kötüydü. Bunlar anlaşılabilir. Ancak Montella’nın ilk 3 değişikliğinin stoper, bek ve ön libero olması, 3-1 geriye düşene kadar oyuna hücumcu sokmaması inanılmaz. Ben Montella’yı Roma’da santrfor oynadığı günlerden beri izliyorum, anlatıyorum, yazıyorum. Bu maçta sadece Türkiye döneminin değil, tüm kariyerinin en kötü günüydü bence. Kenarda büyük hedeflerden kopmuş, inançsız, hedefsiz bir adam vardı. Montella’nın içine Kuntz kaçmıştı sanki." (Hürriyet)
"MAZERET OLARAK ÖNÜMÜZE ÇIKARMA"
Bilal Meşe: "Montella, sakın ola kadro konusunda sakatları mazeret olarak önümüze çıkarma! Kardeşim bu maçta senin üç puana gereksinim var. Zemin ağır, hem rakiple hem zeminle boğuşacak, fizik gücü yüksek oyuncuları yanında niye oturtuyorsun? Örnek mi Barış, Semih, orjinal forvet Enes Ünal ne güne duruyor? Artı İtalyan hocanın onbir tercihi de yanlışlarla dolu! Örnek mi? İsmail ve stoper Samet niye yedek, rötar yaptın, rötar! İş bitmiş, hamle yapıyorsun, olmadı Montella, olmadı! Rakip ilk kez bizi yeniyor, Montella asıl golcüleri bitime 5-10 dakika kala oyuna sürüyor! Yahuu, Montella bu takımı hep forvetsiz oynattı, kimse gıkını çıkarmadı, sanırsınız ki adamın dokunmazlığı var!" (Milliyet)
"BİN KERE YAZIK"
Turgay Demir: "Yazık. Bir değil bin kere yazık. Adamların golcüsü Krstovic hat-trick yaptı, muhtemelen bundan önceki son üç golü rüyasında atmıştır!.. Resmen okyanusu geçip derede boğulduk.…" (Fotomaç)
"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"
Ali Gültiken: "İyi oynamakla, kazanmak arasındaki farkın ne olduğunu Karadağ karşısında acı bir ders olarak yaşadık. Topa sahip olma düşüncesi futbolda öncelik… Bunu kabul ediyoruz. Ama topa sahip olduğunuzda futbolda ne kadar etkili olduğunuz bu oyunun temel konusu. Kadro tercihimizin saha zemini ve maç şartları göz önünde bulundurularak alınmadığını 90 dakika boyunca net bir şekilde gördük. Büyük hayallerle geldik, büyük hayal kırıklığı ile geri döndük. Bu maç bize kağıt üstünde hayal edilenle, saha gerçekliğinin farkını gösterdi." (Sabah)
"BÜYÜK PRESTİJ KAYBI"
Engin Verel: "Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimiz grupta, hiç puanı olmayan Karadağ'a yenilerek birinciliği kaptırmamız bizim açımızdan büyük prestij kaybı oldu. Elbette Montella'nın da dünkü zemin için yanlış kadroyla başladığını söylemek gerekir." (Akşam)
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