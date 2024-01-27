Arda Güler'den mesaj var: 'Devamı gelecek'
LaLiga'da ilk maçına çıkan Arda Güler, maç sonunda bir video yayımlayarak "Devamı gelecek" şeklinde mesaj verdi.
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, "Devamı gelecek" mesajı verdi.
İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda, Arda Güler, "LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.
LaLiga'nın 22. haftasında, Real Madrid'in deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 yendiği maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olan Arda Güler, İspanya'da ilk lig maçına çıktı. Milli futbolcu, daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
- Özel, Büyükerşen'e böyle veda etti
- Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
- İzmir'de korkutan deprem!
- Limak'ın yeni hedefi tarım arazileri
- Kuvvetli kar yağışı geliyor!
- Bu da sandviç enflasyonu
- CHP, 209 adayını daha açıkladı!
- Motorine dev zam yolda!
- Gamze Akkuş İlgezdi'den ilk açıklama