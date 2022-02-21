Arda Güler'den paylaşım: "Üç yıl önce bugün..."

21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:42

Spor Toto Süper Lig'de 20 Şubat Pazar akşamı oynanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler ligde ilk kez 11'de şans bulurken maç boyunca sergilediği performans ile beğeni topladı.

Güler, Hatayspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Güler "Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe’min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11’de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe’min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11’de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim.. pic.twitter.com/Jsy3SwYkM4 — Arda Güler (@10ardaguler) February 20, 2022

İlk 11 başlamasıyla ilgili konuşan Arda Güler "Çok mutluyum. Taraftarlarımız 'Arda, Arda' dedi. Çok mutlu oldum. 3 sene önce Fenerbahçe'ye geldim. Allah nasip etti, tam 3 sene sonra ilk 11 çıktım. Takım olarak galibiyet için elimizden geleni yaptık ve kazandık" dedi.

Arda Güler ayrıca "Çocukluktan beri Fenerbahçeliyim. Kadroda kaliteli isimler var. Onlardan öğreniyorum, sahada da yapıyorum" ifadelerini kullandı.