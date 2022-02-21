Arda Turan ve Necati Ateş'ten Göztepe maçı öncesi Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş ve deneyimli futbolcu Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı geldi. Paylaşımların Göztepe maçı öncesi olması dikkat çekti.
Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden Fatih Terim ile birlikte ayrılan Necati Ateş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Necati Ateş, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile buluştu ve birlikte oldukları bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.
Gönderinin altında çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar da yorum yaptı.
ARDA TURAN DA PAYLAŞTI
Necati Ateş'in Fatih Terim paylaşımının ardından Galatasaray Kaptanı Arda Turan da bir paylaşımda bulundu.
Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Arda, sarı kırmızılı emojilere yer verdi.
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