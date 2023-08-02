Arda Güler'den sevindirici haber: Eylül ayında sahalara dönebilir

Real Madrid'in ABD kampında sakatlık yaşayan Arda Güler'in 2 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 16:19
Arda Güler'den sevindirici haber: Eylül ayında sahalara dönebilir
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Arda Güler'in sakatlığındaki son durum belli oldu. 

Diario AS’ın haberine göre, Arda Güler, 2 ay sahalardan uzak kalacak. Milli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.

Genç futbolcunun ameliyat olmayacak olması sevindirici bir gelişme olarak yorumlandı. 

İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler o günden sonra kontrollü olarak idmanlara çıkıyordu.


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