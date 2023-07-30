Arda Güler'i yıkan gelişme! Real Madrid lisansını dondurabilir...

Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda genç oyuncunun lisansını ocak ayına kadar dondurabileceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 22:51
Arda Güler'i yıkan gelişme! Real Madrid lisansını dondurabilir...
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Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için önemli bir karara imza atabilir.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler'in menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Genç oyuncunun, bu tedavinin tercih edilmesi durumunda Kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.

Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.

Bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulandı. Real Madrid'in kontenjan için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği öne sürüldü.


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