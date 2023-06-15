Arda Güler'in annesinden dikkat çeken paylaşım

Arda Güler'in annesi Serap Güler, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 07:48
Arda Güler'in annesinden dikkat çeken paylaşım
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Fenerbahçeli Arda Güler'in annesi Serap Güler, twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Güler paylaşımında, "Her seçim bir vazgeçiştir" sözlerini kullandı ve paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı. Paylaşım sonrası Fenerbahçeli taraftarların aklına "Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılık aşamasında mı?" sorusu geldi.

İşte o paylaşım:


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