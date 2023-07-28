Arda Güler'in ilk El Clasico heyecanı!

Soccer Champions Tour kapsamında Barcelona - Real Madrid karşı karşıya gelirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleriyle bu kez deplasmanda mücadele edecek. Üç karşılaşmayı naklen ekrana getirecek kanal belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 16:59
Arda Güler'in ilk El Clasico heyecanı!
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Barcelona - Real Madrid, Zimbru - Fenerbahçe ve Tirana - Beşiktaş karşılaşmalarının Türkiye'deki resmi yayıncısı belli oldu. 

BARCELONA - REAL MADRID 

Futbolseverlerin heyecanla beklediği, sezonun ilk El Clasico’su 29 Temmuz Cumartesi’yi Pazar'a bağlayan gece 00:00’da başlayacak. Milli yıldız Arda Güler’i kadrosunda bulunduran Real Madrid, Barcelona deplasmanında ezeli rakibiyle mücadele edecek. Karşılaşma canlı yayınla sadece S Sport Plus’ta yayımlanacak. 

ZIMBRU - FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kadıköy’de oynanan 5-0’lık maçın rövanşında sarı-lacivertliler, Dzeko ve Tadic gibi yıldızlarıyla bu kez sonuca gitmeye çalışacak. 1 Ağustos Salı günü 20:30’da başlayacak karşılaşma canlı yayınla S Sport Plus’ta izleyiciyle buluşacak. 

TIRANA - BEŞİKTAŞ

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki diğer temsilcimiz Beşiktaş da Arnavutluk temsilcisi Tirana ile 2. ön eleme turu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, deplasmanda da avantajını korumaya çalışacak.


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