Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, Milan ile yapılan hazırlık karşılaşmasında forma giymemişti. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i bir sonraki karşılaşmada sahaya süreceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:19
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
Abone Ol google-news

Real Madrid'in ABD'de katıldığı hazırlık turnuvasında ilk rakibi Milan oldu. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanırken, Arda Güler müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı.

İspanyol Marca gazetesi, oyuncu için geniş bir analiz yayımlarken Arda Güler'in dizindeki sorun nedeniyle riske edilmediğinin altı çizildi.


Arda Güler

MANCHESTER UNITED MAÇINDA SAHADA

Dizindeki problemin geçmesi halinde teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'i 27 Temmuz'daki Manchester United karşılaşmasında oynatmayı düşündüğü vurgulandı, idman performansından da övgüyle bahsedildi.

Arda'nın kulüp için önemli olduğu ve yönetimin oyuncuyu sürekli oynatarak süreci hızlandırmaya niyeti olmadığı da hatırlatıldı.

Genç yıldız Arda'nın sağlıklı olması halinde Bellingham'ın yerine kullanılacağı ve her iki oyuncunun da 10 numara için hazırlandığı aktarıldı.


arda güler carlo ancelotti real madrid manchester united

İlgili Haberler

Arda Güler sakatlandı!

Arda Güler sakatlandı!
Arda Güler, Golden Boy sıralamasında 16'ncı sıraya yükseldi

Arda Güler, Golden Boy sıralamasında 16'ncı sıraya yükseldi
Batefimbi Gomis'ten Arda Güler itirafı

Batefimbi Gomis'ten Arda Güler itirafı

En Çok Okunan Haberler