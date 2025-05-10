Arda Güler'in mektubu, Ankara'da okuduğu okulun öğrencilerine dağıtıldı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 12:43

Güncelleme: 10.05.2025 - 12:43

Kaleme aldığı mektupta, "Her şeyden önce, Türk futbolunun yeni nesline yol göstermek istiyorum. Türk futbolunun büyük umudu olduğumu biliyorum ama tek olmak istemiyorum. Herkesin önünü açmak istiyorum. Bu mektubu okuyan sizleri kastediyorum." ifadelerini kullanan Arda, yeni nesile örnek olmak istediğini aktardı.

Yayımlanan mektubunu umut olması için okuduğu okuldaki öğrencilere ulaştırılmasını isteyen milli futbolcu, 550 adet mektup ile 40 adet topunu Etimesgut ilçesindeki Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu'na gönderdi.

Okul müdürü Mehmet Şahin ve öğretmenler tarafından mektup ve topların dağıtıldığı sırada öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Öğrencilerden Tuana Ecren Koç, yaptığı açıklamada, milli futbolcuyu çok sevdiğini vurgulayarak, "Arda ağabeyi sınıfça tanıyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Umarım çok daha büyük bir futbolcu olur. Bizim okuldan mezun oldu. Bu heyecan verici. Umarım onun gibi başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Batuhan Angın da "Arda ağabeyi en yakın zamanda okulumuza gelmesini bekliyorum. Arda ağabeyi örnek alıyorum. Onu çok seviyorum. Onun hem kararlılığını ve azmini örnek alıyorum." dedi.

Öğretmeni Çimen: "Arda çok ahlaklı, herkese yardım eden bir çocuktu"

Proje için okula gelen Arda Güler'in ilkokul öğretmeni Feyman Çimen ise Arda'yı okuttuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ailesinin küçüklükten beri Arda'ya destek olduğunu ifade eden Çimen, "Arda çok ahlaklı, iyimser ve herkese yardım eden bir çocuktu. Çok kitap okur ve matematiği çok severdi. Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurardı. Hatta çocuk yaşlarında bile iyi bir futbolcuydu. Bilgi yarışmalarında Arda'ya görev veriyordum. Başarılı bir öğrencimizdi." diye konuştu.

Ortaokul öğretmeni Güven, Arda Güler'le ilgili anısını anlattı

Arda Güler'in ortaokuldaki sınıf öğretmeni Ruken Güven de Arda'yı ilk olarak 5. sınıfta tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok sevimli ve sessiz bir çocuktu. Onu top peşinde koştururken gördüğümde çok şaşırmıştım. Sahada, sınıftaki Arda'dan başka bir çocuk vardı. Herkesten daha hızlı koşuyordu. Okul arkadaşlarıyla ve sınıf arkadaşlarıyla uyumluydu. Onu bugünlere getiren azim ve kararlılığı herkes için bir ders oldu. Sürekli sınıflarımda Arda'yı anlatıyorum. Onu çok seviyorum, onunla çok gurur duyuyorum."

Arda'yla ilgili anısını anlatan Güven, "Arda bir gün arka sırada oturuyordu. 'Arda gelip metni sen anlatır mısın?' dedim. Çekinerek, 'Hayır gelmeyeyim hocam ben anlatmayayım' dedi. Ben de ona 'Hayır yarın toplum karşısında konuşmak durumunda kalabilirsin onun için gelip anlatman gerekiyor.' dedim. Çekine çekine gelip anlatmıştı. Ancak bugün basın karşısında çok iyi konuşuyor. Tüm öğretmenlerinden aldığı eğitim onu bugüne getirdi." ifadelerini kullandı.

Şahin: "Spor branşlarında başarılıyız"

Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu Müdürü Mehmet Şahin ise 1,5 yıldır okulda müdürlük yaptığını vurgulayarak, "Arda Güler, 2011-2019 yıllarında okulumuzda eğitim aldı. Arda'nın örnek bir öğrenci olduğunu biliyoruz. Bunu tüm Türkiye ve dünya gördü. Öğrencilerimiz Arda'yı örnek aldığı için okul olarak spor branşlarında başarılıyız. Bu bizim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.