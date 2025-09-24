Arda Kardeşler'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na flaş yanıt: 'Beni hedef gösterdi'

Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşması sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında açıklama yaptığı hakem Arda Kardeşler, HT Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"KEŞKE BENİMLE İLETİŞİME GEÇSEYDİ"

Hacıosmanoğlu'nun ifadeleri hakkında konuşan Kardeşler, "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi" dedi.

"ŞU AN HEDEF KONUMUNDAYIM"

Kendisini hedef gösterdiklerini belirten Arda Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım" sözlerini sarf etti.

"KEŞKE BENİM DE BİR AİLEMİN OLDUĞU DÜŞÜNÜLSEYDİ"

Son olarak Arda Kardeşler, "Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi" ifadelerini kullandı.