21.09.2025 09:22:00
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler için flaş açıklama! 'Bunun bedeli çok ağır'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Arda Kardeşler isyanı sonrası canlı yayına bağlandı. Hacıosmanoğlu, gerekli aksiyonların alınacağını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Ertuğrul Doğan, maçın hakemi Arda Kardeşler için, "Hakemliği bitmiştir" dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor yayınına katılıp açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, "Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

"Bizim tek hedefimiz var, adil ve adaletli, herkese eşit mesafede futbola hizmet etmek. 5 sene yöneticilik yapmış, 20 sene başkanlık yapmış, kader birliği yaptığım 1. başkanvekili yaptığımız arkadaşımın takımı küme düştü. 'Herkes kaderini yaşar' dedi, kimseye müdahalemiz yok. Adaletli hizmet etmek istediğimiz noktada bu hareketler yapılıyorsa bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapıldığını kamuoyu görecek. Böyle bir hareket yapıldığı için bir sporsever olarak kamuoyundan özür diliyoruz. Düzeltmek bizim işimiz. Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğinin yapılacağını söylüyorum. Tekrar özür diliyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum. Soruya gerek yok. Soru sorulacak konuyu geçti. Genel olarak konuşacağız. Önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız.”

