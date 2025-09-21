Eski hakemler, Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Düdük zamanlaması çok çok talihsiz'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

90 ardından beIN Sports'ta Trio ekibi, Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki tartışmalı pozisyonları değerledirdi.

39. dakika | Gaziantep FK'nın golünden önce ofsayt var mı?

Bahattin Duran: Vuruş yapıldığı anda Gaziantep'te iki futbolcu şeklen ofsayt pozisyonunda. Bu iki oyuncu topla oynamadığı için problem yok. Burada kesinlikle bir ihlal yok. Sadece ofsayt pozisyonunda bulunuyor. Ofsayttaki oyuncunun bir ihlali yok.

Bülent Yıldırım: 14 numaralı oyuncu ofsaytta olsa hareketi ofsayt olur. Gol temiz.

50. dakika | Paul Onuachu'nun penaltı beklediği pozisyon

Bahattin Duran: Küçük bir temas. Oyuncunun geçişini engellemek için yapılmış bir müdahale değil, devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Gaziantep FK'da oyuncu ayağın sağlama almak için hamle yaptığı esnada Onuachu'yu görmedi ve temas oluştu. Rakibe yönelik bir ihlal söz konusu değil. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Onuachu geriden öne doğru koşarken önündeki savunma oyuncusu ayağını açmış pozisyon almak için ve düşüyor. Rakibe karşı ekstra bir hamlesi yok. Futbolun içindeki bir hamle, hakemin devam ettirmesi doğru.

65. dakika | Trabzonspor'un tehlikeli atağındaki Arda Kardeşler'in durdurduğu pozisyon

Bahattin Duran: Burada hakem hareketlenmiş, koşmaya başlamış, 3-4 adım atmış. Ondan sonra Trabzonspor'lu oyuncu diğer yarı sahadayken düdük çalınca en büyük problem oradan çıktı. Çok ciddi bir atak.

Bülent Yıldırım: Hakemin düdük zamanlaması çok çok talihsiz. Eski bir hakem olarak şöyle bir ihtimali aklıma getirdi, 'Hocam yerinden değil ya da top hareketli' diye bir bildirim geldi muhtemelen. Çünkü hakem oynatırken o gelen bildirim üzerine dikkati dağılıp düdüğü çaldı. Yandaki oyuncu da yanıltmış olabilir. İlan noktasıyla topun oyun başladığı yer arasında haksız avantaj diye hakemin uygulamada değerlendirebileceği bir mesafe söz konusu değil. Atağın nasıl şekillendiğinden emin olmadan da düdüğü çaldığı için umut vadeden atağı kesmiş oldu. Bu da oyunun atmosferini bozdu. Talihsiz bir zamanlama. Devam ettirmesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Buradaki sıkıntı önce oynatması, sonra durdurması. Bunun izahını yapamıyoruz. Oyuncu topu yere koyduğu anda çalsa itiraz edemeyiz. Fakat önce müsaade edip sonra çalması... Ya ekipten birinden ‘hocam yerinden değil’ uyarısı geldi ya da Rodrigues bağırınca risk almayayım diye düdük çaldı. Ama umut vadeden atağı kesmiş oldu. İlk andaki tespitini uygulayıp tekrar ettirseydi sorun yoktu.