Arda Okan Kurtulan Adana Demirspor'a trasnfer oldu!
Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'den bir transfere imza attı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe ise ayrılığı şu paylaşımla duyurdu;
"Futbol Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Arda Okan Kurtulan, geri alma hakkı kulübümüzde saklı kalmak üzere Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olmuştur. Arda'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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