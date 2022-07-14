Arda Okan Kurtulan Adana Demirspor'a trasnfer oldu!

Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 18:46
Arda Okan Kurtulan Adana Demirspor'a trasnfer oldu!
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'den bir transfere imza attı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe ise ayrılığı şu paylaşımla duyurdu;

"Futbol Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Arda Okan Kurtulan, geri alma hakkı kulübümüzde saklı kalmak üzere Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olmuştur. Arda'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


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