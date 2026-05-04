Arda Turan'dan derbi sonrası hakem tepkisi: 'Aptal durumuna düşürülmekten...'

4.05.2026 09:10:00
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 26. haftasında Dinamo Kiev'le karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatmasına rağmen maçı 2-1'lik skorla kazanan lider Shakhtar Donetsk, son 4 haftaya girilirken en yakın takipçisiyle puan farkını 10'a yükseltti. Mücadelenin sonunda Arda Turan hakem yönetimine tepki gösterdi.

Shakhtar Donetsk, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ezeli rakibi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan hakem yönetimini hedef aldı.

Arda Turan, "20. dakikada dördüncü hakeme çok fazla saldırdığınız bir olay yaşandı… Peki, hakem hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

“İletişim anlarını ve hakemliğin kendisiyle doğrudan ilgili bazı olayları beğenmedim. Olanları kenardan izledim ve hayatta en çok da aptal durumuna düşürülmekten hoşlanmıyorum. Evet, futbol kurallarını hakem kurulunun temsilcilerinden daha iyi bildiğimi iddia etmeyeceğim, ancak tecrübeme dayanarak, en azından aynı seviyede bildiğimi kesinlikle söyleyebilirim.”

Arda Turan, Dinamo Kiev galibiyetiyle Avrupa'da artık tarihi bir şampiyonluğun eşiğinde. Lider Shakhtar Donetsk son 4 haftaya girilirken en yakın takipçisi LNZ Cherkasy'nin 10 puan önünde yer alıyor. Arda Turan, Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamak için artık haftaları sayıyor.

