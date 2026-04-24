Arda Turan'dan Ukrayna Futbol Federasyonu'na sitem: 'Ne yapacağımızı şaşırdık'

Ukrayna Premier Ligi'nin 21. haftasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk'ı Obah ve Bondarenko'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Liderlik koltuğunda oturan Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 6 hafta kala en yakın rakibi LNZ Cherkasy ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti. Turan'ın ekibi ligdeki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

UKRAYNA FUTBOL FEDERASYONU'NA SİTEM

Karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Arda Turan, ülkedeki savaş nedeniyle maçları oynamak için uzun seyahatler yaptıklarını belirtti ve Ukrayna Futbol Federasyonu'na sitem etti.

"'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'"

Konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlayan Turan, futbolcularının sağlığı ve federasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Psikolojik olarak zorlanma yaşanıyor. Futbol çok büyük konsantrasyon isteyen bir şey atletik performans ekibinden aldığım bilgilere göre kas ve adele olarak geri dönebiliriz ama sinir uyarımı olarak bu saat yetmiyor dönmeye.

Artık yapacak bir şey yok, böyle gidiyoruz. Federasyonun buna bir önlem alması lazım. Çünkü bu çocuklar gençler, muhteşem bir gelecekleri var. Her şeyden önce oyuncu sağlığı çok önemli. Onları korumakta zorlanıyorum. Onlar benim oyuncularımdan önce kardeşlerim o yüzden ne yapacağımızı şaşırdık. Devam ediyoruz, pes etmek yok."