Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk final şansını zora soktu!

1.05.2026 00:06:00
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında karşılaştığı Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile İngiliz temsilcisi Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi'nde yarı final maçında karşılaştı. 

Maça hızlı başlayan Palace henüz 22. saniyede öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıya hızlı başlayan Ukrayna ekibi eşitliği getirdi.

RÖVANŞ 7 MAYIS'TA 

58. ve 84. dakikalarda goller bulan Crystal Palace büyük bir avantajla 3-1 kazandı. 

Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs günü TSİ 22.00'de oynanacak. Arda Turan'ın takımının en az 3 farklı galibiyet alarak finale yükselme şansı bulunuyor.

Konferans Ligi final maçı ise 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.

TFF 2. Lig play-off turunda ilk maçlar tamamlandı! TFF 2. Lig play-off birinci turunda ilk maçlar sonuçlandı. Elazığspor ile Muğlaspor, ilk maçlardan avantajı elde eden takımlar oldu.
Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'Rakibin sertliğine cevap verdik' Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ikinci maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 86-74 yenerek durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, mücadelenin ardından görüşlerini aktardı. Jasikevicius, rakibin sertliğine cevap vererek iyi oynadıklarını söyledi.
Fenerbahçe Beko'dan Final Four yolunda dev adım: Seride 2-0 öne geçti! Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Zalgiris'i 86-74 mağlup ederek 2-0 öne geçti.