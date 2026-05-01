Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk final şansını zora soktu!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile İngiliz temsilcisi Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi'nde yarı final maçında karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Palace henüz 22. saniyede öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıya hızlı başlayan Ukrayna ekibi eşitliği getirdi.
RÖVANŞ 7 MAYIS'TA
58. ve 84. dakikalarda goller bulan Crystal Palace büyük bir avantajla 3-1 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs günü TSİ 22.00'de oynanacak. Arda Turan'ın takımının en az 3 farklı galibiyet alarak finale yükselme şansı bulunuyor.
Konferans Ligi final maçı ise 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.