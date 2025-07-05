Arda Turan'dan flaş açıklama:

Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından takımdan ayrılarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olan Arda Turan, takımı ile ilk karşılaşmasına çıktı. Hırvat ekibi HNK Gorica karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Turan, açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, her şeyden çok memnun olduğu belirterek, "Her şeyden çok memnunum. Harika bir tepki gösterdiler. Bravo! Bu kadarını beklemiyordum, beni çok hoş bir şekilde şaşırttılar." dedi.

İlkelerine odaklandıklarını belirten Turan, "Kendi ilkelerimize odaklandık. Ancak gördüklerimiz gelecek için çok cesaret verici. Onların enerjisi... Bu şekilde oynamalılar dinamik olarak, enerjik olarak. Bugünden çok memnunum. Onların da mutlu olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.