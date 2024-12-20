Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe maçında ilk yarının uzatma dakikalarında kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 21:03

Fenerbahçe, 45+4. dakikada En-Nesyri'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Eyüpspor cephesi golden önce Caner Erkin'e faul yapıldığına dair yoğun itirazlarda bulundu.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Golün ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan şiddetli itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


Etiketler: #arda turan #fenerbahçe #eyüpspor

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