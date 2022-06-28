Arda Turan gideceği yolu açıkladı!

28 Haziran 2022 Salı, 21:24

Galatasaray ile sözleşmesini tamamlayan Arda Turan, TV100'de canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

Arda Turan, futboldaki geleceği hakkında gelen soruya, "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerime Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edemeyeceği bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum" dedi.

Teknik direktör olmak istediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Alttan bir takımı alıp, UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Ekibimi topluyorum." şeklinde konuştu.