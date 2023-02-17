Arda Turan için Ümit Milli Takım iddiası!

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:15

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 09:15

Kısa süre önce futbolu bırakan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Başarılı futbolcunun Ümit Milli Takım'ın başına geçeceği belirtildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın başında son olarak Tolunay Kafkas görev yapmıştı. Başarısız sonuçlardan sonra Kafkas, görevinden alındı ve henüz yerine yeni bir çalıştırıcı gelmedi.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre Arda Turan ile anlaşan TFF, resmi açıklamayı kısa zaman içerisinde yapacak.

Barış Yurduseven yaptığı paylaşımda, "Ümit Milli Takım sorumluluğuna Arda Turan getiriliyor. TFF önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamayı yapacak" ifadelerini kullandı.

TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans antrenörlük kurslarına katılan Arda Turan, teknik direktörlük belgesi için adım atmıştı.