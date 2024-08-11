Arda Turan ilk Süper Lig maçında kırmızı kart gördü!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 23:39
Arda Turan ilk Süper Lig maçında kırmızı kart gördü!
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un genç teknik direktörü Arda Turan, ilk lig maçında kırmızı kart gördü. 

Mücadeleyi 1-0 önde götürürken 76. dakikada Eyüpspor, Cordova'ya engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Arda Turan, gol sonrası itirazlarından ötürü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.


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