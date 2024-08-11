Arda Turan ilk Süper Lig maçında kırmızı kart gördü!
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un genç teknik direktörü Arda Turan, ilk lig maçında kırmızı kart gördü.
Mücadeleyi 1-0 önde götürürken 76. dakikada Eyüpspor, Cordova'ya engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.
Arda Turan, gol sonrası itirazlarından ötürü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
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