Eyüpspor ilgileniyordu: Luan Peres'ten transfer kararı!

Yayınlanma: 20.07.2024 - 11:33

Güncelleme: 20.07.2024 - 11:33

Fenerbahçe'de 2022 yılı yaz transfer döneminde Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin ardından kadroya dahil edilen Luan Peres beklenenleri verememişti.

Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği isim için teklif bekleniyor.

EYÜPSPOR DEVREYE GİRMİŞTİ

Bu sene Süper Lig'e çıkan Eyüpspor kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.

Sporx'te yer alan habere göre, 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu için Eyüpspor devrede lakin oyuncu tarafı bu transfere sıcak bakmıyor.

ÜLKESİNE TRANSFER OLMAYA SICAK BAKIYOR

Ülkesi Brezilya'ya geri dönmeye daha sıcak bakan Luan Peres için şu anda Brezilya'ya transferi daha yüksek bir ihtimal.

Geleceğinin kısa sürede netleşmesi beklenen Peres, Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonunda 3 Konferans Ligi maçında forma giymişti.