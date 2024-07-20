Eyüpspor ilgileniyordu: Luan Peres'ten transfer kararı!
Fenerbahçe'de kadroya düşünülmeyen Luan Peres'in, Eyüpspor'un ilgisine rağmen ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de 2022 yılı yaz transfer döneminde Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin ardından kadroya dahil edilen Luan Peres beklenenleri verememişti.
Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği isim için teklif bekleniyor.
EYÜPSPOR DEVREYE GİRMİŞTİ
Bu sene Süper Lig'e çıkan Eyüpspor kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.
Sporx'te yer alan habere göre, 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu için Eyüpspor devrede lakin oyuncu tarafı bu transfere sıcak bakmıyor.
ÜLKESİNE TRANSFER OLMAYA SICAK BAKIYOR
Ülkesi Brezilya'ya geri dönmeye daha sıcak bakan Luan Peres için şu anda Brezilya'ya transferi daha yüksek bir ihtimal.
Geleceğinin kısa sürede netleşmesi beklenen Peres, Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonunda 3 Konferans Ligi maçında forma giymişti.
Spor Haberleri
- Luan Peres'ten transfer kararı!
- Türk bayrağını taşıyacak sporcular belli oldu
- 'Görüşmelerin ardından Fenerbahçe'ye...'
- Balotelli'ye transferde teknik direktör engeli!
- Arda Turan: 'Türkiye'de futbolu değiştireceğim'
- Ali Koç'tan En Nesyri sözleri
- Real Madrid'den Arnold planı!
- Juventus, Todibo transferini bitiriyor
- 19 Yaş Altı Milli Takımımız, umutlarını korudu
- Galatasaray, Brianna Fraser'ı transfer etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kızıyla Saray'a çıktı
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Naci Görür'den açıklama geldi
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- Metin Akpınar'ın kızından açıklama: 'Dava açacağım'
- 'Çıkın oradan' dediğim söylendi, böyle bir şey yok
- Kuzey Kıbrıs'ta Erdoğan'a açık çağrı
- Mahkemeden 'Demirtaş' kararı