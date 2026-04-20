Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'e tek gol yetti: Serisi 15 maça çıktı!

20.04.2026 20:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında karşılaştığı Polessya'yı 1-0 mağlup etti.

Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında Shakhtar Donetsk ile Polessya karşı karşıya geldi.

Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Arda Turan'ın ekibi Shakhtar 1-0'lık skorla kazandı.

15 MAÇLIK SERİ

Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren gol 56. dakikada Valerii Bondar'dan geldi. Shakhtar Donetsk bu sonuçla yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak puanını 54'e yükseltti ve liderliğini güçlendirdi. Polessya ise 46 puanla 3. sırada kaldı.

Gelecek hafta Shakhtar Donetsk Zorya Luhansk'a konuk olurken, Polessya Obolon Kiev'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #Ukrayna #arda turan #Shaktar Donetsk

İlgili Haberler

